Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Maarif Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Maarif Yaz Şenliği’ne katıldı.

Sanat, spor, kültür, astronomi, doğa bilimleri ve robotik kodlama atölyelerini gezen Öztürkler, şenlik alanına kurulan teleskopla güneş patlamalarını inceledi. Çocuklarla top oynayan Öztürkler, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte basına açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Maarif Vakfı’nın düzenlediği atölye çalışmalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada üreten, ilimin ışığında ilerleyen çocuklarımızı görmek bizler için son derece kıymetlidir. Nitelikli çocuklar, nitelikli bir geleceğin en güçlü teminatıdır” dedi.

Öztürkler, Türk Maarif Vakfı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası eğitim vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, vakfın ticari kaygı taşımadan, eğitim kalitesini merkeze alarak dünyanın birçok ülkesinde faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

2016 yılında ortaya konan vizyonla bugün 10. yılına ulaşan yapıya öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Öztürkler, vakfın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de eğitim faaliyetlerini sürdürmesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Okulda yaklaşık 200’e yakın öğrencinin, farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte eğitim aldığını öğrendiğini söyleyen Öztürkler, atölye çalışmalarının deneyerek, yaşayarak ve üreterek öğrenmenin çağdaş eğitimdeki önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Öztürkler, özellikle öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan büyük keyif aldığını ifade ederek, okul müdürüne, yöneticilere ve tüm öğretmenlere teşekkür etti. “Eğitim geleceğin ta kendisidir. Bu yüzden eğitimde güçlü olmak zorundayız” dedi.

Açıklamasının sonunda spor gündemine de değinen Öztürkler, bu akşam oynanacak KKTC Millî Takımı’nın şampiyonluk maçında takıma başarılar dileyerek, “İnşallah İtalya’dan kupayla dönerler” ifadelerini kullandı. Ayrıca yakında başlayacak Dünya Kupası için Türkiye Cumhuriyeti Millî Takımı’na da başarı dileklerini iletti.