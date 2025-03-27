Öztürkler, “Türk askerinin olmadığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün bulunmadığı bir anlaşma hayalinden vazgeçsinler. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs’ta Sabah” programına katılarak, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs’ın Enosis hayalini canlı tuttuğuna dikkat çeken Öztürkler, “Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı, Yunan olmasına da izin vermeyeceğiz” dedi. Öztürkler, GKRY’nin silahlanma girişimlerini de eleştirerek, “Bir yandan Türk askerinin Adadan gitmesini isterken, diğer yandan hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs silahlanmaya devam ediyor ve dış güçleri Adaya getiriyor. Bu gerçekler ortadayken Türk askerinin Adadan gitmesini istemek kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

Cenevre sürecini değerlendiren Öztürkler, KKTC ve Türkiye’nin uyum içinde yeni bir siyaset ortaya koyduğunu belirtti. Öztürkler, “Bugün iki halk ve iki devlet gerçeğinin Güney Kıbrıs ve uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerekiyor” diyerek, Annan Planı ve Crans-Montana süreçlerinde masadan kaçan tarafın Güney Kıbrıs olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceklerini belirten Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın bu hayallerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Cenevre’de ortaya çıkan 6 maddelik uzlaşıya ilişkin konuşan Öztürkler, elektrik, su ve doğalgaz gibi konularda işbirliğinin ortak akıl kazandıracağını ifade etti.

Sürdürülebilir bir anlaşma noktasında olunmadığını belirten Öztürkler, iyi komşuluk ilişkilerinin önemine dikkati çekti. Öztürkler, elektrik ve su gibi hayati konularda ortak hareket edilebileceğini vurgulayarak, Türkiye’den getirilecek kablo ile elektrik konusunda önemli bir adım atılabileceğini söyledi.

Öztürkler, su konusunda ise dünyada devam eden iklim krizine dikkati çekerek, eğitim ve sınır kapıları gibi alanlarda işbirliği yapılabileceğini belirtti. Temmuz ayında heyetlerin yeniden toplanacağını ve öncesinde görüşmelerin süreceğini dile getiren Öztürkler, sürecin sonuçlarını hep birlikte göreceklerini kaydetti.

Sosyal konut projelerinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Öztürkler, dövizin yükseldiği bir dönemde vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte taşınmaz mallardan alınan vergiyi yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkardıklarını ve bu gelirlerin yüzde 3’ünün Taşınmaz Mal Komisyonu’na, yüzde 3’ünün ise sosyal konut projelerine aktarıldığını belirtti.

Geçici ve sözleşmeli personelin güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Öztürkler, ilgili yasayı desteklediğini vurguladı.