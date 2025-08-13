Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün oğlu Pilot Salih Özgürgün, polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesi ile tutuklanmıştı.

Uçuş için önceki akşam KKTC havalimanına gittiği sırada polis tarafından tutuklanan ve karakola götürülen Salih Özgürgün'e, "dur ihtarına uymadığı" gerekçesi ile para cezası kesildi.

Cezayı ödeyen Salih Özgürgün önceki akşam serbest bırakıldı.

Özgürgün’ün “alkollü olduğu gerekçesi ile durmadığı" yönündeki iddialar ise reddedildi.

Özürgün'ün polise verdiği ifadede, "Kaçacak bir durumum yoktu. Yol tamir çalışmaları vardı, ben de polisin kontrolünde akan trafiğe uydum. Sadece dur ihtarını görmedim" dediği öğrenildi.