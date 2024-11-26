Özersay yaptığı açıklamada, “Alkollü mama skandalının hemen ardından aynı gün yaptığımız açıklamada ve canlı yayınlarda Sağlık Bakanı’nın olayla ilgili bilgi vermemelerini, açıklama yapmamalarını polisin kendilerinden istediği yönünde bir bahane ortaya attığını, oysa polisin böyle bir şey yapmış olamayacağını yaptıysa bile bunun bakanlığın ailelere bilgi vermemiş olmasını haklı çıkarmayacağını vurgulamıştık” diyerek, Polis Genel Müdürü doğruyu söylüyorsa Sağlık Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Özersay, şöyle devam etti:

“Polis Genel Müdürlüğü 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanı basın önünde topu Polise atan ve polis böyle yapmamı istedi diyen Sağlık Bakanının doğru söylemediğini açıklamak için neden bir ay beklediğini açıklamalıdır. Polis Bakanı korumaya mı çalıştı? Bu sorular ve dahası yanıt beklemektedir ve gerektirmektedir.”