UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemine "ret" oyu veren UBP'li vekiller Hasan Küçük ile Oğuzhan Hasipoğlu, bu kararlarını reklam panosuna taşıyan HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ı "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla polise şikayet etti.

Özersay, şikayet üzerine önceki gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Özersay, iki vekilin, "reklam panolarının sahibi ve reklamların ödemesini yapan kendisi" hakkında polise şikayette bulunduğunu anlattı.

Komitede 3 UBP'li vekil olmasına karşın sadece Küçük ve Hasipoğlu'nun şikayette bulunduğunu belirten Özersay, Ahmet Savaşan'ın herhangi bir şikayette bulunmadığına dikkat çekti.

Özersay, polise verdiği ifadesinde, "kamuoyuyla Meclis aracılığı ile paylaşılan bilgileri, yalın şekilde yeniden kamuoyu ile paylaştım" dediğini belirtti.

Anımsanacağı üzere UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak'ın, sahte diploma soruşturması kapsamında başsavcılığın talebi üzerine dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanması istenmişti.

Bu talep doğrultusunda Mecliste bir komite kurulmuş, ancak komitenin çoğunluğunu elinde bulunduran UBP'li vekiller "ret" oyu vererek, dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde karar üretmişti.

Bunun üzerine Halkın Partisi, komitede ret oyu veren üç UBP'li vekilin fotoğraf ve isimlerini, Lefkosadaki reklam panolarında "afişe" etmişti.

Söz konusu panolar, asıldıktan bir gün sonra saldırıya uğradı.

Komite üyesi, UBP'li vekil Hasan Küçük yaptığı açıklamasında, "panolara zarar verenlerin tespit edilmesi için polise başvuracağını" söylemişti.

Ancak Küçük, bunun yerine, panoları finanse eden Özersay'ı polise şikayet etmeyi tercih etti.

YIRTILAN AFİŞLER YENİDEN ASILDI

Öte yandan Halkın Partisi (HP), tartışma konusu olmasının ardından yırtılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerine ilişkin afişlerin yeniden asıldığını açıkladı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Halkın Partisi tarafından sahte diploma meselesi ile ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılmasına ‘hayır’ oyu vererek engelleyen UBP milletvekillerini kamuoyuna duyuran ve daha sonra yırtılıp parçalanan Billboard afişleri bugün yenilenerek yeniden asıldı.”

Açıklamada, “zaten kamuoyu ile paylaşılmış olan bir bilgiyi yorumsuz şekilde kamuoyunun dikkatine getiren böyle bir bilgilendirici ilana saldırı yapılmasının kabul edilemez olduğu” ifade edildi, söz konusu saldırı hakkında polise şikayette bulunulduğu belirtildi.

Dün akşam bahse konu afişlerle ilgili olarak Halkın Partisi Genel Başkanı’nın UBP milletvekilleri tarafından yapılan şikayet nedeniyle polise ifade verdiği kaydedilen açıklamada, “hukuk dışı herhangi bir şey yapmadıkları, bu nedenle afişlerin yerinde kalmaya devam edeceği” vurgulandı.