Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımı ile uğraştıkları için “gaspçı oldukları” gerekçesiyle tutukladığı Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadınla ilgili mahkeme kararı açıklandı.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, dün Macar uyruklu Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi’ye, Kıbrıs’ın kuzey bölgelerinde Rumlara ait eski mülkleri yasa dışı şekilde kullanarak gelir elde ettikleri iddiasıyla açılan davada hapis cezası verdi.

Ilona Lesko’ya 2,5 yıl, Melinda Ladanyi’ye ise 15 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar toplamda 63 ayrı suçlamayla karşı karşıyaydı.

Emekli bir güzellik uzmanı olan birinci sanık, Girne yakınlarındaki bazı evlerin satışını tanıtmak ve pazarlamakla ilgili 63 suçlamadan 21’ini kabul etti. Diğer sanık olan kuaför ise aynı 63 suçlamadan 6’sını kabul etti.

Sanıkların suçlamaları kabul etmesinin ardından, geri kalan suçlamalarla ilgili kovuşturma durduruldu. Bu iki kadın, kuzeyde Kıbrıslı Rum mülklerinin gaspıyla ilgili davalarda suçunu kabul eden ilk kişiler oldu.

Macar emlakçıların cezalarını çekmeye dün başladı. Haberde, emlakçıların 11 Ekim 2024’ten bu yana tutuklulukta geçirilen sürenin dikkate alınacağı bilgisi de yer aldı.

Mahkemenin suçları özellikle ciddi olarak değerlendirdiği ifade edilirken, şu anda mahkemelerde bekleyen bu tür davalarda artış olduğunu da atıfta bulunuldu.

Üç yargıç, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın kuzeyindeki bölgeler üzerinde etkili bir kontrol uygulamadığını, ancak bireylerin “işgalci gücün onayıyla” Kıbrıs Rum mülklerini gasp ettiğini vurguladı.

Davanın gerçeklerine göre, iki kadın, Kıbrıslı Türk bir işadamına ait olan ve satışlardan komisyon kazanan Kıbrıs İnşaat adlı şirket için emlakçı olarak görev yapıyordu. Macar emlakçılar, Esentepe (Agios Amvrosios), Tatlısu (Akanthou) ve Bahçeli (Kalograia) bölgelerindeki Kıbrıslı Rumlara ait araziler üzerine inşa edilen mülklerin tanıtımını ve reklamını yaptıklarını kabul ettiler.

Sanıklar başlangıçta toplamda 63 suçlamayla karşı karşıyaydı. Yukarıdaki suçlamalara karşı suçlarını kabul etmelerinin ardından savcılar kalan suçlamalar için cezai işlemleri askıya aldı.

Şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinde dört benzer dava sonuçlanmayı bekliyor.

Macar asıllı iki kadın, Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık yaptıkları gerekçesiyle suçlanmış ve iki kadının söz konusu bölgelerde evler ve apartmanlar inşa eden “Cyprus Constructions” şirketiyle iş birliği yaptıkları belirtilmişti.

Daha önceki duruşmalarda, sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden Girne'nin doğusunda yer alan Kalograia (Bahçeli) ve Ayios Amvrosios Esentepe köyleri yakınlarındaki konut projelerinin satışını tanıttıkları belirtilmişti.

Haberde, söz konusu konutların, arazinin asıl sahipleri olan Kıbrıslı Rumların izni olmadan inşa edildiği vurgulandı.