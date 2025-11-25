Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Özel Eğitim Kulübü iş birliğiyle “Özel Eğitim Öğretmeni Olmak” temalı seminer düzenlendi.

Etkinlikte, özel eğitim alanında farkındalık oluşturmak ve öğretmen adaylarına mesleki bakış açısı kazandırmak amaçlanırken, etkinliğin konuşmacısı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, özel eğitim öğretmenliğinin toplumdaki önemi, kapsayıcı eğitim anlayışı ve gelişen eğitim modelleri hakkında bilgi paylaştı.

Katılımcılar, etkinlikte, mesleki deneyimler, uygulama örnekleri ve geleceğe yönelik yaklaşımlar üzerine soru‐cevap imkânı da buldu.

Öğrenciler, akademisyenler ve özel eğitim alanına ilgi duyan birçok katılımcının yer aldığı seminerde, öğretmenlik mesleğinin özel eğitim bağlamındaki sorumlulukları ve insani yönü vurgulandı.