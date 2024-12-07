DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Özdemir Tokel, konuşmasında yapay zekayı ve bunun hem iletişime hem de siyasal kampanyalara olan etkilerini aktararak, toplumsal alandaki rolüne dikkat çekti.

Sempozyumda DAÜ İletişim Fakültesi’nde davetli konuşmacı olarak bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tokel, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’a, sempozyumda emeği geçen öğretim üyeleri ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yeni medyanın, dijital algoritmaların ve yapay zekanın siyasal iletişime olan etkisinin önemine değinen Tokel, politik eğilimlerin ve kanaatlerin oluşturulmasında teknolojinin kullanımına değindi.

Özdemir Tokel, bireylerin eğilimlerinin büyük veri ile analizinden elde edilen bilgilerin siyasal iletişime yön verdiğini ifade etti. Bu kapsamda üretilen medya materyallerinin bireysel algılara hitap edecek şekilde çeşitliliğine değinen Tokel, bu gibi medya materyallerinin tüketiminin kişiyi hep kendisi gibi düşünen içeriklerle yankı odalarına yönelttiğini de belirtti.

Bu gibi içerik tüketimlerinde bireylerin kendi düşüncelerinin onaylanması dürtüsünün yer aldığını dile getiren Tokel, buna ek olarak yapay zekâ ile oluşturulan medya içeriklerinde dezenformasyon, manipülasyon ve sahte haberlerin üretiminin arttığına da dikkat çekti.

Böylesi etik sorunların bulunduğu bir ortamda haberlerin tüketimine yönelik güven ilişkisinin önemine de dikkat çeken Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hali hazırda BRT’nin en çok tercih edilen TV Kanalı olduğunun altını çizdi.