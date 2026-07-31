Ozanköy’de dün sabah bir arazi ve dere yatağı içerisinde çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Küçükkuyu Sokak üzerinde bulunan arazi ve dere yatağı içerisinde saat 07.00 sıralarında, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde bulunan 9 adet servi, 9 adet zeytin, 41 adet okaliptüs ve 2 adet hurma ağacı zarar gördü.

Yangının bir evin avlusuna sirayet etmesi sonucu ise bahçe içerisinde bulunan yaklaşık 2 ton odun kısmen yandı.