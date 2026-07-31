1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlenecek.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle KKTC genelindeki tüm şehitlikler 1 Ağustos’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda Kadın ve Erkek Genel Klasmanı’nda dereceye giren yarışmacılar için 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.15’te, TMT Mücahitler Derneği’nde ilave ödül töreni yapılacak.

Çelenk sunma törenleri 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtları’nda; saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ise 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.