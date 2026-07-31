Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından Güney Kıbrıs’taki çok sayıda Türk mezarlığı ve şehitlikte koruma, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

EVKAF’tan yapılan açıklamaya göre, Tarihi Türk mezarlıkları ve şehitliklerin korunmasına yönelik yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) katkıları ve kurumlar arası iş birliğiyle devam ediyor.

Bu kapsamda, Geçitkale (Köfünye), Boğaziçi (Aytotoro), Aksu (Anglisides), Vuda, Larnaka Cami-i Kebir, Tatlısu (Mari), Taşkent (Tochni), Pirga, Ötüken (Mennoya) ve Lefkara Türk mezarlıkları ile Alaminyo, Tuzla, Düzkaya (Evdim), Yeşilyurt (Mandirga) ve Bağlarbaşı (Malya) şehitliklerinin çevre duvarları onarıldı, mezarlar koruma ve yenileme uygulamalarından geçirildi, yabani otlar temizlendi ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Açıklamada, Bağlarbaşı, Alaminyo, Düzkaya, Yeşilyurt ve Tuzla şehitliklerindeki şehit mezarlarının Türk tarafının mali katkısıyla yenilendiği, diğer şehitliklerdeki çalışmaların ise kademeli olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Ada genelinde yaklaşık 70 mezarlığı kapsayan ve etaplar hâlinde yürütülen çalışmaların, gelecek dönemde Limasol bölgesindeki Türk mezarlıklarından başlayarak Güney Kıbrıs’ın diğer bölgelerine yaygınlaştırılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, temel koruma çalışmaları tamamlanan mezarlıklarda aile kabri bulunan kişilerin, gerekli izin ve koordinasyon sürecinin ardından mezarların bakımını yapabileceği ve mezar taşlarını kendi imkânlarıyla yenileyebileceği belirtildi.

Tarihi Türk mezarlıkları ile vakıf kültür mirasının korunmasının, geçmişe sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın bir gereği olduğu vurgulanan EVKAF açıklamasında, ilgili kurumlarla iş birliğinin sürdürüleceği ifade edildi.