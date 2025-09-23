19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy pusulasındaki yazılış, duvar ilanları ile BRT’de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ad çekilerek saptandı.

Ad çekimi dün saat 14.00’te Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bazı adayların ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığındaki Kurul huzurunda yapılan ad çekimine göre sıra şu şekilde belirlendi:

1-Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

2- Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3- Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

4-Ahmet Boran (Bağımsız)

5- Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

6- İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

7-Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

8-Ersin Tatar (Bağımsız)

PROPAGANDA SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan Öte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşen aday listesini ilan etti. Seçim propagandası ise bugün başlayacak.

Propaganda süresince, siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilir, el ilanı ve her türlü matbua dağıtabilir. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.