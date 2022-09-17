Yeni Opel Astra iddialı geldi

Opel, altıncı nesil Astra modelini KKTC’de gerçekleştirdiği bir basın lansmanının ardından, 668.900 TL'den başlayan fiyat etiketleriyle Türkiye pazarına sundu.





Ülkemizde Mokka ile başarılı satış adetlerine ulaşan Opel, iki farklı motor ve dört donanım seviyesiyle sunduğu yeni nesil Astra ile de ithal kompakt hatchback pazarında liderliğe oynuyor. Marka tüm HB kategorisinde ise ilk 5 içerisinde yer almaya hedefliyor. Yeni neslinde duyguları harekete geçiren bir otomobile dönüşen Astra, ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS donanım seçenekleriyle sunuluyor.

Sportif proporsiyonlara sahip olan yeni Astra, 4374 mm uzunluk, 1860 mm genişlik ve 2675 mm dingil mesafesi sunuyor. Selefine göre uzunluğu sadece 4 mm artan otomobilin dingil mesafesi ise 13 mm daha fazla. Astra'nın tasarımı ise yepyeni ve son derece dikkat çekici. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı Opel Vizör ön tasarım, Astra'nın da ön cephesi boyunca uzanıyor ve modelin daha geniş görünmesini sağlıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, GS donanımındaki ultra ince IntelliLux LED® Pixel farlar ve IntelliVision 360 derece Çevre Görüş Kamerası gibi teknolojiler öndeki bu siyah panele kusursuz bir şekilde entegre edilmiş. Önden bakıldığında Camaro'yu andıran Astra'nın segmentin en iddialı yüzüne sahip olduğunu söylemek mümkün.

Yeni Astra, yandan bakıldığında da oldukça dinamik bir görünüm sunuyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı; merkezi olarak tam ortada konumlanan şimşek logosu, dikey olarak hizalanan 3. stop lambası ve çok şık bir ışık imzası yaratan arka stop lambaları ile vurgulanıyor.

Daha alçak bir siluete sahip olmasına rağmen yerini aldığı modelden daha geniş bir iç mekan sunan Astra'nın bagaj hacmi 422 lt. Bagajın ayarlanabilir zemini kullanışlılığı artırıyor. Yeni nesil Astra'nın kabininde ise ilk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel kokpite yer verilmiş. Baz donanımdan itibaren standart olan bu geniş dijital kokpit, donanım seviyelerine bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve iki adet 10 inçlik HD ekran barındırıypr. Temel fonksiyonları, zarif tasarımlı dokunmatik kumandalarla kontrol edilen Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor. Astra'nın ön konsolundaki fiziksel kumandaların kullanımı da oldukça pratik. Otomatik şanzımanın küçük vites kumandası ise endüstrinin yeni nesil uygulamalarından biri olarak yeni Astra'da da yendine yer bulmuş.



