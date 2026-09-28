Osmaniye’nin Merkez ilçesine bağlı Çardak Köyü’ndeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. tarafından ruhsatsız tabancayla düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Husumetli olduğu öğrenilen dayısını öğrenciler dersteyken okul bahçesindeki kameriyeler bölgesinde hedef alan saldırgan, okul güvenlik görevlileri tarafından anında etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Bilgili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
MEB: saldırgan şizofreni hastası
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki şüpheli A.B.'nin "şizofreni" tanısı bulunduğu bilgisi verildi. Olayın ardından Bakanlık tarafından iki müfettiş inceleme yapmak üzere görevlendirilirken, bir bakan yardımcısı ile iki genel müdür çalışmaları yerinden koordine etmek üzere Osmaniye’ye gönderildi. Ayrıca okulda eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilirken, öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekipleri sahaya yönlendirildi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de gözaltına alınan zanlı hakkında adli tahkikatın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.