Meteoroloji Dairesi, yarından cumartesi gününe kadar beş gün boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının en yüksek iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30 ve dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında olması bekleniyor.

En düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22 ve dağlık kesimlerde 14-17 derece arasında olacak.

Rapora göre, yarından cumartesi gününe kadar sağanak yağış beklenirken, pazar ve pazartesi günleri havanın parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.