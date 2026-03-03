ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam etti.

İran, Lübnan'ı da vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırılarda 31 kişinin öldüğünü, 149 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran'da ölü sayısı ise 500'ü geçti. İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

BAE VE KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

BAE’nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran’ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Öte yandan Devrim Muhafızları, Devrim Muhafızları yeni füze saldırılarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları düzenlediği onuncu dalga füze saldırıları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesini hedef aldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, saldırının "Hayber" tipi füzelerle gerçekleştirildiği ve doğrudan Başbakanlık makamı ile stratejik askeri tesislerin vurulduğu ifade edildi.

Saldırı iddialarının ardından İsrailli yetkililerden henüz resmi bir açıklama veya teyit gelmedi. İran tarafı bu saldırılarla İsrail'in yönetim ve savunma altyapısını hedef aldığını belirtiyor.

Öte yandan Orta Doğu'da sıcak misilleme saldırıları sürerken İsrail ordusu, 100 bin yedek askeri göreve çağırdığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran rejiminin İstihbarat Bakanlığı’nda üst düzey bazı isimleri hedef alarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Ordunun açıklamasına göre, hedef alınan isimler arasında 'İsrail İşleri'nden Sorumlu İstihbarat Bakan Yardımcısı Sayed Yahya Hamidi bulunuyor.

Hamidi, İsrail, Batılı aktörler ve İran’daki rejim muhaliflerine yönelik terör faaliyetlerini yönetiyordu.

Ayrıca Casusluk Bölümü Başkanı Jalal Pour Hossein de operasyon sırasında etkisiz hale getirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, önceki gece Beyrut'ta gerçekleştirilen hassas bir saldırıda, Hizbullah terör örgütünün istihbarat sorumlusu Hüsnü Makled'in öldürüldüğünü doğruladı.

Pentagon'da İran savaşıyla ilgili basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Bakanı Dan Caine, şu ifadeleri kullandı: Savaş Bakanlığı, caydırıcılıkları hazırlamakla son 1 aydır görevlendirildi. Bu hazırlık sayesinde ABD kuvvetleri doğru ve güvenli pozisyonda bekleyebildi. Yüzlerce farklı birlik buraya katıldı. Aynı zamanda istihbarat ağımız da büyük katkı sağladı. Bu tek gecelik bir operasyon değil. Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik. Kuvvetlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor; daha fazla kayıp verme ihtimalimiz var”

İRAN: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "İran, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak, kendisini uzun süreli bir savaşa hazırladı" açıklamasında bulundu.

Laricani ayrıca, "Son 300 yılda olduğu gibi, İran bu savaşı başlatmadı ve cesur Silahlı Kuvvetlerimiz meşru müdafaa dışında herhangi bir saldırıya katılmadı. Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız ve düşmanlara yaptıkları hesap hatasının bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.