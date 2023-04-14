Osman Örek Meslek Lisesi Kitap Kulübü öğrencileri Sevil Emirzade ile buluştu

Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML) Kitap Kulübü öğrencileri ; Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Yazar Buluşmaları etkinliğine katıldı. Con Rifat eserinin yazarı Sevil Emirzade ile buluşan gençler kitabın olay örgüsünü anlattı ve kitabın değerlendirmesini yaptı.11 Tesisat öğrencisi Hasan Hüseyin Yalçın yaptığı değerlendirmede , okudukları kitap sayesinde Con Rifatı ve o dönemde yaşanan siyasal ,sosyal olayları öğrendiklerini belirtti. Özellikle meslek eğitimin öneminin de o dönemlerde vurgulanmasına da dikkat çeken Yalçın, mesleki eğitimin bir ülkenin kalkınmasında yerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.Kitap değerlendirmesini yapan diğer öğrenci ise 11 Elektrik sınıfından Gafur Şevketjanov oldu. Şevketjanov da Con Rifatı, Mapolar’ı, Necati Özkan’ı ve Hakim Raif Efendi’nin dönem içindeki yerlerini ve siyasal, sosyal hayatta yaptıklarını dile getirdi. Eserin tiyatro türünde yazılmış olduğunu da anlatan Şevketjanov, o döneme ait konuşma dilini de okuduklarını ve kendilerini o dönemde hissettiklerini ifade etti.Con Rifat eserinin yazarı Sevil Emirzade de eserin nasıl ortaya çıktığını, hangi süreçlerden geçerek belgesel oyun haline ulaştığını anlattı. Emirzade aynı zamanda meslek liselerinin de önemini vurguladı.Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi işbirliği ile düzenlenen kitap buluşması, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi , Türk Marif Koleji ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin katılımı ile gerçekleşen buluşmada , yazarın yanı sıra; Necati Özkanı’ın oğlu ve Con Rifat’ın torunun torunu da katıldı.Etkinliğe okulumuzun öğrencilerinden Hasan Hüseyin Yalçın, Gafur Şevketjanov, Azamat Yoldaşov, Emir Ürek, Hamza Tektaş, Ömer Umur katıldı.