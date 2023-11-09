KTOEÖS: “3 Müdür, 23 Müdür Muavini, 18 Öğretmen eksik”

S/N Okul Öğretmen Müdür Müdür

Mv. 1 20 Temmuz Fen Lisesi 1 2 Anafartalar Lisesi Tarih Öğretmeni 1 3 Atatürk Meslek Lisesi 1 4 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 1 5 Bekirpaşa Lisesi Müzik Öğretmeni 1 2 6 Bayraktar Ortaokulu Fransızca Öğretmeni, Resim İş Öğretmeni 7 Canbulat Özgürlük Ortaokulu 1 8 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi 1 9 Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Metal Öğretmeni 1 2 10 Esin Leman Lisesi 1 11 Esentepe Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni 12 Girne Turizm Meslek Lisesi 1 13 Hala Sultan İlahiyat Koleji Beden Eğitimi (Kadın) Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni, Matematik

Öğretmeni 14 Haydarpaşa Ticaret Lisesi 1 15 İskele Evkaf TMK İngilizce Coğrafya Öğretmeni 1 16 İrsen Küçük O. 1 17 Kurtuluş Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni 18 Lefke Gazi Lisesi İngilizce Coğrafya Öğretmeni 1 19 Lefkoşa Türk Lisesi Bilgisayar Öğretmeni 20 Lapta Yavuzlar Lisesi İngilizce Öğretmeni, Fransızca Öğretmeni 1 21 Gazi Mağusa Meslek Lisesi 1 22 Gazimağusa Türk Maarif Koleji 1 23 Meral Vedat Ertüngü Lisesi 1 24 Namık Kemal Lisesi 1 25 Osman Nejat Konuk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni 26 Oğuz Veli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 27 Polatpaşa Lisesi Teknoloji Tasarım Öğretmeni 2 28 Sedat Simavi Endüsri Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni 29 Şehit Turgut Ortaokulu Rehber Öğretmeni, Resim İş Öğretmeni 30 Şht. Zeka Çorba Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 31 Türk Maarif Koleji 1

MTÖD ve GOÖD’ne Bağlı Okullarda toplam 3 Müdür, 23 Müdür Muavini, haftada 317 ders saatlik toplamda 18 öğretmen eksiktir.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 3 müdür, 23 müdür muavini, 18 öğretmen eksikliğinin sürdüğünü dile getirdi, Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğretmen eksikliği nedeniyle haftada 317 ders saatinin boş geçtiğini belirterek, Eğitim Bakanına şu soruları yöneltti:“Tamamlamadığınız kadrolarla yüzlerce ders boş geçerken ve nitelik umurunuzda değilken eğitimin süresini tartıştırıp dayatmak hangi amaca hizmet ediyor? Neden Fransızca, Almanca, Yunanca, rehberlik ve özel eğitim öğretmeni branşlarında kısıtlamaya gidiyorsunuz? Gizli ajandanız mı var? Gerekli ve yeterli bütçe ayırıp, altyapı, donanım, kadro ve eğitimin içeriğiyle niteliğini artırmak, geliştirmek ve sağlıklı, güvenli eğitim ortamları yaratmak yerine neden kaos yaratıyorsunuz?”Eğitim Bakanı’nı istifaya davet eden Eylem, kadro eksikliği olan okulların listesini de verdi.