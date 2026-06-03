Biyologlar Derneği'nin eski başkanlarından ve eğitimci Hasan Sarpten, Kıbrıs Postası tv’de “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

Ülkenin Doğu Akdeniz’in merkezinde iklim kaynaklı sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Sarpten, yaz aylarında orman yangınlarının, kış aylarında ise sel baskınlarının daha sık yaşanabileceği bir döneme girildiğini söyledi. Bu çerçevede hazırlıkların ne düzeyde olduğuna ilişkin hükümete soru yönelten Sarpten, “Bu sene ormanlarımızı cayır cayır yanarken görmemiz çok yüksek ihtimaldir ve buna karşı hiçbir tedbir de yoktur” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz kış mevsiminin oldukça yağışlı geçtiğini belirten Sarpten, yaz aylarında sivrisinek sayısında artış yaşanabileceğini, bunun da biriken sular ve kuruyan otlarla bağlantılı olduğunu ifade etti. Bu konuların yeterince hesaplanmadığını savunan Sarpten, çam kese böceğiyle mücadelenin 2020’li yıllarda daha yeterli seviyelerde olduğunu ancak bugün birçok çam ağacının zarar gördüğünü belirterek gerekli önlemlerin alınmadığını ve sorunun giderek büyüdüğünü ileri sürdü.

Yangın şeritlerinin yeterince hazırlanmaması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulmaması ve kuru otların temizlenmemesinin hazırlık eksikliğinin göstergeleri olduğunu kaydeden Sarpten, pandemi döneminde olduğu gibi yangın sezonu için de bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Olaylar yaşandıktan sonra kriz masası kurmanın yeterli olmadığını vurgulayan Sarpten, olaylar meydana gelmeden önce bir yönetim masası oluşturulmasının çok daha önemli olduğunu belirtti. Türkiye ile bu konuda bazı protokol görüşmeleri yapıldığını ancak bunların da yeterli seviyede olmadığını ifade etti.

Sarpten, bir ülkede yolların ve binaların bulunmasının doğal olduğunu ancak doğa parklarının, temiz sahillerin ve sağlıklı yaşam alanlarının da korunması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda planlamanın önemine dikkat çeken Sarpten, bugün Girne sahillerindeki kirliliğin gözle görülebilir seviyeye ulaştığını ve vatandaşların da bunu hissettiğini belirtti. Planlamanın zorunlu olduğunu ifade eden Sarpten, sorumluluğun yalnızca siyasetçilere değil halka da ait olduğunu vurgulayarak değişim talebinin toplumdan başlaması gerektiğini ve istenildiği takdirde her şeyin değiştirilebileceğini söyledi.