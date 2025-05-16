Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su Ürünleri Şubesi, 15 Mayıs – 15 Temmuz tarihleri arasında orfoz ve lahoz türlerinin avcılığının, “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” kapsamında yasaklandığını duyurdu.

Kurallara uyulmaması halinde bir asgari ücret tutarında para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca bu süre zarfında, mesleki balıkçılar tarafından yürütülen faaliyetlerde 40 metreden daha sığ sularda her türlü baragadi kullanımı yasaktır. Orfoz ve lahoz türleri için belirlenen 45 cm’lik asgari avlanabilir boy limiti gözetilmelidir.

Belirtilen kurallara uyulmaması halinde, Su Ürünleri Yasası’nın 32(A) ve 10(A) maddeleri uyarınca 1 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Bu süreçte tüm restoranların, balık satış noktalarının ve özellikle tüketicilerin hassasiyet göstermeleri büyük önem taşımaktadır.

Akdeniz resif ekosisteminin sağlığı açısından kritik öneme sahip bu türlerin, üreme dönemlerinde avlanmalarının önlenmesi; popülasyonlarının korunması ve iyileşmesi için hayati bir adımdır.

Gelecek nesillerin de bu değerli türlerle buluşabilmesi için tüm halkımızı duyarlılığa davet ederiz.”