Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde başkent Lefkoşa yanında ilçelerde düzenlenen törenlerle de anıldı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Canbulat- Özgürlük Ortaokulu öğretmenlerinden Abdullah İş, Ulu Önder Atatürk’ün dünyada çok büyük yankılar uyandırdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Tahir Kacar ise gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, Ulu önder Atatürk’ün milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu vurguladı.

Girne’deki Atatürk’ü anma töreni Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Doğa Koleji öğrencisi Azra Sayıalioğlu, okuduğu “Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiiri ile Atayı andı. Törene katılan minik öğrenciler de, Atatürk Anıtına çiçek bırakarak, Ulu Önder’i andı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, diğer ilçelerde de törenle anıldı.

Atatürk, ölüm yıldönümünde Alayköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Alayköy Şehitler Caddesi’ndeki Atatürk büstünde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, bölge okulları ve güvenlik güçleri de yer aldı.

Başkan Amcaoğlu, “Atamızı bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün bizlere çizdiği yolda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Fikirleri ve inkılapları ışığında, onun gösterdiği yolda yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.

Anma töreninde Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunularak çelenk sunuldu.