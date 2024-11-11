Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında tören ve etkinliklerle anıldı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'DE YİNE 'REİS' SLOGANLARI ATILDI

Öte yandan 10 Kasım'da Anıtkabir avlusuna özel listeyle alınan bazı vatandaşlar, Erdoğan'a yönelik "Reis" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olasın", "Senin Allah'ına kurban olurum Cumhurbaşkanım", "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum", "Reis, reis, reis" slogan atarken, alandaki başka bir vatandaşın "Yapmayın, 10 Kasım" dediği görüldü.