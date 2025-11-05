Tayfun Kalmaegi’nin getirdiği şiddetli yağışlar, Filipinler’in orta kesimlerinde geniş alanları sular altında bıraktı. En az 26 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Cebu Adası’ndaki birçok kasaba tamamen sulara gömülürken, sosyal medyada paylaşılan videolarda arabaların, kamyonların ve hatta dev kargo konteynerlerinin çamurlu sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

Yalnızca Cebu’da şu ana kadar 21 kişinin öldüğü doğrulandı. Sivil savunma yetkilisi Rafaelito Alejandro, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre ölümlerin çoğu boğulma nedeniyle gerçekleşti” dedi.

Tayfun karaya ulaşmadan önceki 24 saat içinde, Cebu şehri ve çevresine 183 milimetre yağış düştü. Bu miktar, bölgenin ortalama aylık yağış miktarı olan 131 milimetreyi geçti.

Devlet meteoroloji uzmanı Charmagne Varilla, “Cebu’daki durum gerçekten eşi benzeri görülmemiş” dedi.

Cebu Valisi Pamela Baricuatro ise Facebook’taki paylaşımında, şunları kaydetti: “Tehlikeli kısmın rüzgârlar olacağını düşünüyorduk, ama aslında halkımızı asıl riske atan su oldu. Sel suları yıkıcı boyutta.”

Yerel afet yetkilisi Ethel Minoza da Cebu'da iki çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu, kurtarma ekiplerinin hâlâ sular altında kalan evlere ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Cebu kentinde yaşayan 28 yaşındaki Don del Rosario, tayfun sırasında üst katlara sığınan binlerce kişiden biriydi. “Su çok hızlı yükseldi" diyen Rosario, "Sabah 4’te artık kontrol edilemez hale gelmişti, insanlar evlerinden çıkamıyordu. 28 yıldır buradayım, bu kadar kötüsünü hiç görmedim" diye ekledi.

Toplamda, yaklaşık 400 bin kişi tayfunun güzergâhından önceden tahliye edildiği bildirildi.

Tayfun şu anda Visayas adalar zinciri üzerinden batıya doğru ilerliyor. Saatte 130 kilometre hızındaki rüzgârlar ve 180 kilometreye varan ani fırtınalar ağaçları deviriyor, elektrik hatlarını koparıyor.