Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in ecza depolarında ilaçların fazlasıyla bulunduğu yönündeki açıklamalarına rağmen, kanser hastaları kaderlerine terk edilmiş durumda. Onlardan biri olan Burcu Yababa’nın sosyal medyadaki feryadı, ülkedeki ilaç krizinin ulaştığı vahim boyutları gözler önüne serdi.

“İLAÇ YOK!”

​Onkoloji hastası Burcu Yababa, 4 Kasım 2025 tarihinde alması gereken hayati ilacı, aradan geçen 6 güne rağmen Devlet İlaç Ecza Deposu’nda bulamadığını açıkladı. Yababa, umutsuzluk içinde kendi imkanlarıyla ilacı temin etme çabasına girdiğini belirterek, yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yababa şöyle dedi:

“Bir Onkoloji hastası olarak 04.11.2025 tarihinde almam gereken ilaç maalesef Devlet İlaç Ecza deposunda bulunmamaktadır. Sayın Sağlık Bakanımız Hakan Dincyurek ecza depolarında ilaçların fazlasıyla bulunduğunu söylüyor. Ama bugün 10.11.2025 olmasına rağmen ilaç halen yok. İlacı kendi imkanlarımla temin etmeye çalışıyorum. Ben bu ilacı kendi paramla temin edeceğim. Peki bu ilaç paralarını karşılayamayacak olanlar ne olacak? Parası olan bir şekilde bulup alsın geri kalanlar da ne hali varsa görsün mü?”

DİNÇYÜREK ECZACI VE DOKTORLARI YALANCILIKLA SUÇLAMIŞTI

​Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eczacı ve doktorların piyasadaki ilaç yokluğuna dair uyarılarını görmezden gelmiş ve krizi dile getiren sağlık profesyonellerini yalancılıkla itham etmişti. Bakan’ın “İlaç depolarımız dolu” yönündeki güvencelerine karşın, sahadaki gerçekler ve Burcu Yababa gibi hastaların yaşadığı çile, bu açıklamaları boşa düşürüyor. Kanser gibi zamana karşı yarışılan bir hastalıkta, devletin temin etmesi gereken ilacın bulunamaması ve hastaların kendi cebinden on binlerce liralık harcama yapmak zorunda kalması, “sağlıkta eşitlik” ilkesini tartışmaya açıyor.