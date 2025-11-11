Lefkoşa’nın batısındaki ara bölgede Denya’da Kıbrıslı Rum çiftçi ile Türk askeri arasında gerginlik yaşandı.

Olaya BM Barış Gücü müdahale etti, taraflar bölgeden ayrıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı bir Kıbrıslı Rum çiftçi, kendi arazisini sürmek üzere ara bölgeye girdiği sırada tampon bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle

bir Türk askeri aracı bölgeye yaklaşarak çiftçiden çalışmayı durdurmasını istedi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti, tarafları ayırarak durumu yatıştırdı. Olayın ardından hem çiftçi hem Türk askerleri bölgeden ayrıldı.

Bu ve benzeri olayların iki üç günde bir yaşandığı ve Denya’da yaşanan olayın da ara bölgeye izinsiz girilmesiyle ilgili olduğu öğrenildi.

RUM TARAFINDA SERT AÇIKLAMALAR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, olayı “iyi iklimi dinamitleyen olumsuz bir gelişme” olarak nitelendirdi. Hristodulidis, Türk askeri ile Rum çiftçiler arasında gerginlik yaşandığı iddiası nedeniyle yaptığı açıklamada, "bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını" söyledi.

Hristodulidis, Denya’da yaşandığı iddia edilen olay konusunda bilgilendirildiğini ve ilk andan itibaren ilgili yerlere yönelik gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu tür gelişmelerin Kıbrıs sorununa zarara verip vermediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ortamın yaratılmasına çalıştıkları bir süreçte bunların elbette ki olumlu gelişmeler olmadığı görüşünü savundu.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise daha sert bir tonla konuştu ve “Denya’daki yeni kışkırtma barışı tehdit ediyor. BM artık ‘eşit mesafe’ politikasını terk edip Kıbrıs’ın egemenliğini savunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Palmas yaptığı açıklamada, konuyla ilgili pozisyon alması ve bu zorluklarla ilgili konuları açıklığa kavuşturması için BM’ye çağrıda bulundu.

Palmas “ateşle oynayamayız” ifadesini kullanarak, Dışişleri Bakanlığı nezdinde tüm girişimlerin yapıldığını söyledi.