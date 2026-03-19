Kıbrıslı Türk Hayvan üreticisi Enver Ballı, "Üretimden soğuduk" dedi.

Enver Ballı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Sütlerin alınmadığı, balanın yemden daha pahalı olduğu ve süt paralarının ödenmediği bir ülkede kimse yağmur yağdı diye sevinmesin boşuna üretimden soğuduk. Her gün stresten usandık, bu genç yaşta hayvan üreticiliği yaptığımız için usandırdınız. Sorumluları tebrik ederim. Bu kadar teknoloji ilerlemişken hayvancılığı geriye götürmekte büyük bir başarı eserinizle övünün. Biz sütleri kuyulara açarken siz üretimi büyüktük Avrupa bizi kıskanıyor deyin ki bize de bu kötü günlerde gülmemiz için eğlence çıksın”