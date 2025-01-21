Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda ölümle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Abdullah Pirliyew, tedbirsiz, sürat ve dikkatsiz araç sürerek ölüme sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş, alkollü araç kullanma suçlarından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu, 6.01.2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, zanlının kaza mahaline giden polislere, sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini, takriben 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan alkol testinde zanlının 136 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kaza günü kullanmakta olduğu aracın ön kısmında plaka bulunmadığı tespit edildiğini bununda araştırılacağını, zanlının yapılan sağlık kontrolünde sağ gözünün protez olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiği ayrıca halen alınacak ifadeler araştırılan kamera görüntüleri bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.