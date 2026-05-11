Yeniboğaziçi Belediyesi ile Slow Food Salamis iş birliğinde “Tohum Takas Şenliği” ve “İklim Krizinde Tohumların Önemi ve Biyolojik Çeşitlilik” paneli gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, agroekoloji ve yerel tohumların sürdürülebilir tarımdaki önemi ele alındı.

Panelde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Özge Cumaoğulları Eker, Taşkent Doğa Parkı Kıbrıs Tohum Bankası’ndan biyolog Tuğberk Emirzade, Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER) Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay ile 4K Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Solyalı sunum yaptı.

Panelin ardından düzenlenen şenlikte ata tohumu paylaşım stantları, geri dönüşüm ve çocuk atölyeleri, halk dansları gösterileri, yerel ürün stantları ile müzik dinletisi yer alırken; vatandaşların etkinlik boyunca ücretsiz tohum takası yaptığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise, yerel tohumların kültürel miras niteliği taşıdığını belirterek, yerel üretimin desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.