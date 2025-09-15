Devlet okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 194 okulda yaklaşık 58 bin öğrenci ve 6 bin 500 öğretmen ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, donanımlı öğretmenler, güçlendirilmiş altyapı ve destek birimleriyle yeni döneme hazır olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin, eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin gelişimini desteklemek ve okulları uluslararası standartlara taşımak olduğunu da belirtti.

Çavuşoğlu, bugün başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, uzun bir yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl 58 bin öğrencimiz, 6 bin 500 öğretmenimizle ders zilini çalıyoruz. 427 bin ders kitabımız, donanımlı öğretmenlerimiz, güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız” dedi.

Eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin gelişimini desteklemek ve okulları uluslararası standartlara taşımak amacıyla hizmet içi eğitim programları, yeni okul binaları, derslikler, kütüphaneler ve sosyal alanlarla eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Deprem ve güvenlik önlemlerinden teknolojik donanımlara kadar her alanda çocuklarımız için güvenli ve çağdaş bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.”ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda okul yapımları için yerel kaynaklardan 950 milyon TL, Türkiye Cumhuriyeti’nden yaklaşık 500 Milyon TL, Merkez Bankası’ndan yaklaşık 342 milyon TL olmak üzere büyük bir kaynak ayrıldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Deprem Komitesi’nden ise 2025 yılı içerisinde toplam 412 milyon 643 bin 267 lira bloke edildiğini belirtti.

Hükümetleri döneminde 19 yeni okul yapıldığını, yıkılıp yeniden yapılan 10 okulun ise bir kısmında çalışmaların devam ettiğini, bir kısmının ise eğitime kazandırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Söz konusu 29 okulun 12’si hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla, 17’si ise devlet ve kurumlarının kaynaklarıyla hayata geçirilmektedir. Hâlihazırda 7 yeni okulun yapımı planlanmaktadır” dedi.

Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nda görüşülen 92 okuldan 67’sinin güçlendirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alındığını kaydeden Çavuşoğlu, bu okullardan 29’unun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 9 okulun güçlendirme çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, 10 okulun sözleşmesinin imzalandığını, 6 okulun sözleşme aşamasında, 13 okulun ise ihale sürecinde olduğunu ifade etti.

Eğitim yatırımlarının yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmadığına, donanım ve teknolojik altyapının da güçlendirilmesine önem verildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, altyapı, donanım ve teçhizat yatırımları için 110 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

2019-2025 yılları arasında toplam 580 derslik, 109 tuvalet, 89 idari birim, 31 öğretmen odası, 9 kütüphane, 24 kantin, 48 depo, 21 çok amaçlı salon ve 17 hademe odası kazandırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bunlar, eğitimde attığımız somut adımların en güçlü göstergelerindendir” dedi.

Okulların teknolojik altyapısını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu doğrultuda 2019 yılından bugüne kadar 1071 akıllı tahta, 148 projeksiyon cihazı, 1991 güvenlik kamerası, 3194 bilgisayar, 422 bilgisayar masası, 36 laboratuvar masası ve 36 iş teknik masası temin edildiğini kaydetti.

“Çocuklarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi, akademik başarıları kadar önemlidir” diyen Nazım Çavuşoğlu, bu nedenle bu yıl ilk kez güvenlik ihalesine çıkılarak, 35 güvenlik görevlisinin okullarda göreve başlayacağını belirtti.

Gelecek yıl planladıkları 7 okulun tamamlanmasının ardından, çevre güvenliği ve bahçe duvarları da dâhil olmak üzere tüm okullarda güvenlik projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Ayrıca hizmet içi eğitim programlarımızda bu yıl bir veya birden fazla programa katılan öğretmen sayımız 6 bin 252’ye ulaşmıştır. 52 farklı başlık altında düzenlenen 163 oturumla yürütülen eğitimlerde katılım oranı ise ilkokullarda yüzde 97, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise yüzde 86 olarak gerçekleşti. Hizmet içi eğitim programlarında toplam katılım oranının ortalama yüzde 91’e ulaşmış olması ve öğretmenlerimizin bu eğitimlerin verimliliğine dair olumlu dönüşleri, bizleri mutlu etmektedir. Bu süreçte katkı sağlayan üniversitelere ve akademisyenlere de teşekkür ederiz.”