Minikler, mutlu yuvalarına kavuştu

Akdoğan’da bulunan Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, deneyimli kadrosu, modern eğitim araç – gereçleri ile eğitime yeniden başladı.

Bakanlar Kurulu tarafından kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra tüm kurallara uygun bir şekilde, temizlik ile hijyeni ön planda tutarak eğitim – öğretim faaliyetlerine başlayan Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu miniklerinin okullarına ve öğretmenlerine kavuşmalarının mutluluğu yüzlerine yansıdı.Öğretmenler ise çocuklarına kavuşmanın sevincini miniklerle paylaşırken, onların coşku ve heyecanlarına ortak oldular.Çocuklar özledikleri derslerine, oyunlarına, aktivitelerine kaldıkları yerden tüm hızıyla devam etmeye başlarken, öğretmenler de özlem duydukları miniklerine yeni bilgiler aktarmanın hazzını yaşıyorlar.