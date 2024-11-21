Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), artan şiddet ve akran zorbalığı konularına dikkat çekmek amacıyla bugün Mehmetçik İlkokulu'nda uyarı grevi yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, okul önünde saat 10.00'da yaptığı basın açıklamasında, son dönemlerde birçok okulda şiddet ve akran zorbalığı olaylarında artış meydana geldiğini söyleyerek, söz konusu soruna en kısa sürede bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti. Baybora, Okul Aile Sözleşmesi Yasa Tasarısı'nın bir an önce yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Maviş: “Okul Aile Sözleşmesi yasası yapılmalı”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, her okula bir rehber öğretmen ile özel eğitim öğretmeninin olması gerektiğine dikkat çekerek, rehber öğretmenin de en az bir fizik öğretmeni kadar önemli olduğunu kaydetti.

Son dönemlerde okullarda artan şiddet olaylarının çözülmemesi halinde grevlerin devam edeceğini belirten Maviş, Okul Aile Sözleşmesi Yasası'nın önemine değindi.