Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), haklarında soruşturma açılan 33 sendika temsilcisi öğretmen Yönetim Kurulu üyelerine yönelik süreci protesto etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün eylem yaptı.

Yağmura rağmen yapılan eylemde, tabut şeklindeki bir makam koltuğu taşınarak; öğretmenler haklarında düzenlenen soruşturma belgelerini yakarak yaşananlara tepki gösterdi.

Eylemde ayrıca, “Öğretmeni susturmak gerçeği, halkı susturmaktır”, “Hükümete rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık; öğretmene tehdit, suçlama, soruşturma; öğrenciye konteyner, açlık, hayati risk” ve “Eğitim neden önemlidir? Eleştirel düşünme yeteneğini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkûmdur” yazılı pankartlar taşındı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı konuşmada, açılan soruşturmaları “haksız, mesnetsiz ve kasıtlı” olarak nitelendirdi. Eylem, bu sürecin öğretmenleri korkutmayı ve susturmayı amaçladığını savunarak; laiklik, eğitim ve çocuklar için mücadele eden öğretmenlerin hedef alındığını iddia etti.

Eylemde taşınan koltuğun tabut biçiminde olmasının ise sembolik bir anlam taşıdığını dile getiren Eylem, bunun siyasetin geldiği noktayı ve kamuoyunda yolsuzluk iddialarıyla anılan anlayışı temsil ettiğini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, hükümetin ülke sorunları yerine “siyasi koltuk kaygısıyla” hareket ettiğini ileri sürdü.

Hükümete ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Gökçebel, yaşananlardan “utanç” duyduklarını ifade etti.