Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile Motorlu Araçlar Birimi’nde "personel eksikliği, yapısal sorunlar, alt yapı eksikliği ve binanın işlevselliğiyle ilgili sorunlara çözüm bulunmadığı" gerekçesiyle dün sabah 08.00 ile 11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), uyarı grevi sırasında Daire önünde basın açıklaması yaparak, sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkenin “bu kadar usulsüzlük, yolsuzluk ve zulüm” görmediğini ileri sürerek, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

“Gelir ve Vergi Dairesi çok önemli bir kurumdur.” diyen Atan, burada görev yapan personelin moralsiz, motivasyonsuz ve huzuru bozulmuş bir şekilde işlerini yürütmeye çalıştığını ifade etti.

Binada tuvalet bulunmadığını ve işlevsel sorunların olduğunu kaydeden Atan, kurumda istihdam sorunlarının sürdüğünü ifade etti.

Atan, “Bu ülkeye seçim öncesi bu kadar istihdam yapanlar, burada hiçbir adım atmadı” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“Halkımız burada, yağmurun çamurun içinde iş yapmak zorunda bırakılıyor.” diyen Atan, konuşmasında “Bu birime gelip sahip çıkmıyorsunuz” ifadelerini kullanarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da eleştirdi.

Hükümetin “miadını” doldurduğunu savunan Atan, “Burada huzur kalmadı. Çalışma barışı bozuldu. Çalışana gereken liyakat gösterilmiyor...Bıktık, usandık. Artık bırakın, gidin" şeklinde konuştu.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili “Mutlu gittik, mutlu döndük” sözlerini eleştirerek konuşmasına başladı.

“Halka daha sağlıklı ve daha iyi imkanlarda hizmet alsınlar diye yatırım yapmaya para yokmuş.” diyen Serdaroğlu, eleştirilerini sürdürdü.

Halkın ve sendikaların yaşananlara müsaade etmeyeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Bu film bitti.” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hükümetin ülkeye verecek faydalı hiçbir şeyin olmadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

Gelir ve Vergi Dairesi ile Motorlu Araçlar Birimi’nde yaşanan sorunlara değinen Bengihan, “En son yağmur yağdığında, buradaki su deposu yüzerdi.” dedi.

“Burası devletin altın yumurtlayan tavuğudur.” diyen Bengihan, Motorlu Araçlar Birimi’nin günlük bir milyon, Gelir ve Vergi Dairesi’nin ise aylık 300 milyonun üzerinde bir gelir getirisi olduğunu söyledi.