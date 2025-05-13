Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nda şok oturma eylemi başlattı.

KTOEÖS örgütlü bir grup öğretmen, Eğitim Bakanlığı’nın, nakil sistemini yasaya uygun şekilde çalıştırmayıp, yaklaşan seçimlere yönelik “geçici torpilli öğretmen” girişimine karşı bakanlık binasında süresiz oturma eylemi başlattı.

Bakanlık binasında açıklama yapan KTÖEOS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Suçlu olduğu iddia edilen birinin yargı önünde hesap vermesinin önü kapatılıyor, dokunulmazlığı kaldırılmıyor. Ya da aniden bir gece, Bakanlar Kurulu Disiplin Tüzüğü’nü değiştirerek okulları kaosa sürüklüyor” diyerek, şimdi de benzer bir durum yaşandığını söyledi.

Gökçebel, “Bir gece, Eğitim Bakanlığı istedi diye nakil sistemi ortadan kaldırılmak isteniyor. Yasanın 11’inci maddesinde “nakil görüşmeleri ve çalışmaları, öğretmenlerle birlikte yapılır” emri bulunmasına rağmen, bakan efendi karar verdi diye yasanın dışına çıkılıyor” dedi.

Gökçebel “260 öğretmen bu sene ilkokullarda geçici çalıştırıldı, Tümü, Eğitim Bakanlığı’nın torpili ile çalıştırıldı. Nakillere vurulmak istenen darbe, seçimlerin de yaklaşmasıyla yeni bir geçici furyası yaratılmasıdır. Geçici furyası ile nakillerin yapılmaması eş anlamlıdır” şeklinde konuştu.

“Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, artık eğitime zarar veriyor, kendini yasaların üstünde görüyor” diyen Gökçebel, “Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu oturma eylemini süresiz olarak başlatıyoruz. Kamuoyuna, öğretmenlerimize çağrımız var. Gelin birlikte oturalım, mücadeleyi birlikte büyütelim” dedi.