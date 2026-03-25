Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçe Başkanı Çağıl Çırakoğlu, Karpaz bölgesinde orman arazilerine ilişkin gündeme gelen gelişmelerin bölge halkında endişe ve soru işaretlerine yol açtığını ileri sürdü.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada Çırakoğlu, sürecin kamuoyuna yeterince açık ve anlaşılır biçimde aktarılmadığını, şeffaf yürütülmemesinin ise toplumda güvensizlik yarattığını savundu.

Çırakoğlu, bu ölçekteki kararların genel ifadelerle geçiştirilemeyeceğini belirterek, “Bu tür konular daha açık, net ve toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek şekilde ortaya konulmalıdır” dedi.

Kararın içeriği ve etkilerine ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını ileri süren Çırakoğlu, “Ortaya çıkan tablo, neyin nasıl yapılacağı konusunda netlikten uzak bir görüntü veriyor. Bu da bölgede doğal olarak bir karmaşa ve belirsizlik yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Çırakoğlu, TDP’nin önceliğinin kamu yararı ve çevresel dengelerin korunması olduğunu belirterek, Karpaz gibi hassas bölgelerde sürecin daha dikkatli ve katılımcı bir anlayışla ele alınması, tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilmesi ve toplumun kaygılarını giderecek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

TDP olarak konunun yakından takipçisi olacaklarını belirten Çırakoğlu, toplumun hassasiyetleri gözetilerek daha sağlıklı ve uzlaşıya dayalı bir sürecin işletilmesi çağrısında bulundu.