Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemlerde “22 öğretmenin polisi darp ettiği” iddiasıyla açılan davanın 12. duruşması dün yapıldı. Dava 1 Ekim tarihine ertelendi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mahkemeye gidip geldiklerini ancak Savcılığın iddia ile ilgili videoları ve kasetleri incelemediğini savundu. Bugün de mahkeme önünde olacaklarını söyleyen Maviş, bugün 08.45’te Girne Kapısı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koymalarının ardından Disiplin Tüzüğü’nün duruşması için mahkemeye geleceklerini belirtti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de “Aslında mesele düzene başkaldıran bunun için eylem yapan, hak arayan kişilerin cezalandırılması veya göz dağı verilmesi meselesidir.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, temel hakların ve anayasal düzenin ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayış olduğunu ve anti demokratik uygulamalarla bu anlayışın ileri götürülmeye çalışıldığını öne sürdü.