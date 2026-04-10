Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde dün meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yayaların arasına daldı. Kazada üç öğrenci yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ kampüsü içerisindeki Albert Einstein Sokak üzerinde meydana geldi.

20 yaşındaki Demir Gener, yönetimindeki PY 592 plakalı BMW marka lüks araç ile tehlikeli sürüş yaparak seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve kaldırımda yaya olarak bulunan 19 yaşındaki

Necat Şenkurt, 19 yaşındaki Enver Aydener ve 18 yaşındaki İbrahim Efe Buldu’ya çarptıktan sonra bir kafenin arka bahçesine daldı.

Kaza sonucu yaralanan üç yaya hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aydener’in sağ kolunda, Necat Şenkurt’un ise sağ ayak topuğunda kırık tespit edildiği öğrenildi.

PY 592 plakalı araç sürücüsü Demir Gener, tehlikeli araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.