Yenierenköy’de dün Yenierenköy Lisesi’nde eğitim gören Dipkarpazlı 20 öğrenciyi taşıyan otobüs devrildi, 10 öğrenci ve şoför yaralandı.

Feci kaza saat 13:00 sıralarında, Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde meydana geldi.

Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan 32 yaşındaki Yahya Güngör,

yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevkedildiği bildirildi.

Olayı öğrenen öğrencilerin velileri ve yakınları Gazimağusa Hastanesi’ne akın etti. Büyük panik ve endişe yaşayan velilere, öğrencilerin hayati tehlikesi olmadığı bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Yeni

erenköy Lisesi’nde eğitim gören Dipkarpazlı öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından yaralıları ziyaret etmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gitti. Dinçyürek ve Çavuşoğlu, yaralı öğrencileri ziyaret ederek

sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Dinçyürek, yaralıların tek tek muayene edildiklerini ve konsültasyonlarının yapıldığını belirtti.