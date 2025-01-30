Lefkoşa-Girne anayolunda seyir halinde olan Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) ait bir otobüste yangın çıktı

Yangın dün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde St. Hilarion Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Reşat Kolbaşı'nın kullanımındaki içerisinde, 8 yolcunun bulunduğu TMT 283 plakalı otobüste Girne istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu araçta yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, hava kompresörü, motor koruyucu zemini ve üç adet koltuk yanarak zarar gördü.

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.