Girne - Tatlısu Anayolunda geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Cemre Yönet’in ölümüne ilişkin ilk tahkikat duruşması önceki gün Girne Kaza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Ölümlü kazanın tutuksuz zanlısı 19 yaşındaki M.A. da duruşmada hazır bulundu.

Cemre Yönet, 26 Şubat günü Girne-Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Motosikletiyle Tatlısu yönüne ilerleyen Cemre Yonet, ara yoldan çıkan sürücünün kullandığı otomobile çarpmıştı.

Kaza sırasında 285 mlgr alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü zanlı, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanmıştı.

29 yaşındaki oğlu Cemre Yönet'i trafikte kaybeden ve ardından KKTC Trafik Kazaları Mağdurları hareketini başlatan anne Gönül Sağır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tutuksuz yargılanmasının acısını katladığını belirterek, adalet için mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Sağır, kayıp yakınları olarak verdikleri mücadele ile haziran ayında, ölümlü kazalarda ceza üst sınırının 7 yıldan 14 yıla çıkarılmasını sağladıklarını anımsatarak, "Benim oğlum bu düzenlemeden faydalanamayacak ancak ben ona verdiğim ilk sözü tuttum. Başka çocuklar, anneler ve babalar için yine mücadelem sürecek. Bundan sonra da oğlumun katili ceza alana kadar bana huzur yok. Kıbrıs adaletine güvenim tam ve adalet yerini bulacak, dedi.