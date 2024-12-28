Türkiye Adıyaman’da 6 Şubat depreminde İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un ‘bilinçli taksir’ suçundan aldığı 17 yıl 17 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

Tülek, “Adalete mektup yazmıştım, meğer ölmüş birine yazmışım. Başın sağ olsun Türkiye. Gerçekten de İsias emsal dava oldu. Olmuş olabilecek tüm deprem davalarında en fazla somutlaştırılmış suç unsuru bulunan bu davada bu karar çıktıysa, bundan sonra tüm deprem katillerinin yaptıkları yanına kâr kalacak ve depremle kamufle edilen katliamlar devam edecek demektir” ifadelerini kullandı.

Adalet mücadelesine üst mahkemede devam edeceklerini vurgulayan Tülek, "Bir üst mahkemede olması gereken kararın çıkması için mücadele edeceğiz. O da olmazsa ne olur bilemiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var, o da bu adaletin bir şekilde yerini bulacağı. Benim kızıma adalet sözüm var" diyerek karara yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde, Adıyaman'daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Asya Tülek'in babası Mehmet Tülek, davanın altıncı duruşmasından önce bir paylaşım yapmıştı.

Tülek, "Kızımı bile isteye kum yığınına gömenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmasını izlememize izin vermeyin" demişti.

Paylaşımında, enkaza ilk ulaştığı andan itibaren yaşadıklarını detaylarıyla anlatan Tülek, “Enkazda elimle parçalayabildiğim kolonları, kafam kadar dere çakıllarını, nevrülsüz kaynaklanmış demirleri gördüm. Kum yığınına dönmüş enkazda evlatlarımızı çıkardık” diyerek otel yapımındaki ihmalleri vurgulamıştı.