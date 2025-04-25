İsias Otel’deki felakette kızı 12 yaşındaki Perihan’ı kaybeden anne Deniz Çetiner konuşmasında, ihmalkârlığın sonucu yaşanan felakete dikkat çekerek:

“Perihan’ın annesiyim. Şeklen attıkları imza dolayısıyla benim 12 yaşındaki çocuğum toprağın altında. Hepsi katil, hepsi suçludur,” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Çetiner de dünkü davadaki konuşmasında, "Günlerce enkazda çalıştım. Kafamı her kaldırdığımda ayakta olan binalar gördüm. O kâğıtlara o imzaları atmasaydılar benim çocuğum yanımda olacaktı." dedi. Çetiner, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini ve davanın takipçisi olacağını da kaydetti.