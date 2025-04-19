Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 28. Hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Ligde tüm maçların yarın 1. Ligde ise tüm maçların bugün oynanacağı 28. Haftada birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak.

Süper Ligde özellikle alt sıralar için zorluk derecesi yüksek maçların oynanacağı 28. Haftada lider Mağusa Türk Gücü, Mesarya deplasmanına çıkarken 2 puan gerisindeki Doğan T. Birliği ise Dumlupınar deplasmanına gidecek.

Play-out ve düşme hattında olan takımlar ise birbirleriyle zorlu maçlara çıkacaklar.

Bu maçlardan en önemlisi play-out hattında bulunan Karşıyaka ile Gönyeli arasında oynanacak. Bir diğer önemli maç ise Play-out hattındaki Yenicami ile play-out hattının hemen üzerindeki Esentepe arasında olacak.

Düşme hattındaki DND Gençler Birliği ise ligde kalma umutlarını son haftaya taşıma adına konuk edeceği Gençlik Gücü karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

MORMENEKŞE ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Aksa 1. Ligde ise geçtiğimiz hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen Mormenekşe ligden düşmesi kesinleşen Çanakkale deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmek için oynayacak. Mormenekşe’nin takipçisi K.Kaymaklı play-out hattındaki Lapta’ya konuk olurken, Kozanköy ise Vadili’ye konuk olacak.

Aksa Ligleri 28. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

20 NİSAN PAZAR (Saat 16.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe(Fehim Dayı)

Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Burak Mandıralı)

İskele Cumhuriyet Stadı: DND Gençler Birliği – C. B. Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – A. Yeşilova (Zekai Töre)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü(Şakir Azizoğlu)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: T.H Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Kerem Eran)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Gönyeli (Turgay Misk)

AKSA 1.LİG

19 NİSAN CUMARTESİ(Saat: 16.00)

Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – U. Maraş(Ferhat Tuna)

Lefkoşa Şht. Hüseyin R. Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı(Hakan Ünal)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – K.Kaymaklı (Evren Karademir)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Düzkaya(Tufan Çerçioğlu)

Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili – A. Kozanköy(Hüseyin Eyyüpler)

M. Döveç Stadı: Çanakkale – Mormenekşe (Cenk A. Özfuttu)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Yalova(Utku Hamamcıoğlu)

Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Dipkarpaz (Ali Özer)