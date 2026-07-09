NorthernLAND, Londra’da düzenlenen 9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne sponsor olarak, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılmasına, tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına destek verdi.

Kıbrıs Türk toplumunu bir araya getiren; kültürel değerlerin, geleneklerin ve toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı festival, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında NorthernLAND Construction ve NorthernLAND Holiday Rentals markalarıyla festival alanında standlarıyla yer alan NorthernLAND, ziyaretçilerle bir araya gelerek projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Festivale NorthernLAND Construction CEO’su Taruz Güçlüer de katıldı. Güçlüer, Kıbrıs Türk kültürünün uluslararası platformlarda temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Londra’da Kıbrıs Türk toplumunu bir araya getiren böylesine anlamlı bir organizasyona sponsor olmaktan ve bu güçlü buluşmanın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. NorthernLAND olarak yalnızca projelerimizle değil, kültürümüze, değerlerimize ve toplumsal dayanışmaya verdiğimiz destekle de güçlü bir bağ kurmaya devam ediyoruz.”

NorthernLAND, festival boyunca hem Kıbrıs Türk toplumuyla hem de farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle buluşarak Kuzey Kıbrıs’taki yatırım, yaşam ve tatil olanaklarını tanıtma fırsatı yakaladı. NorthernLAND Construction markasıyla geliştirdiği yaşam projelerini, NorthernLAND Holiday Rentals markasıyla ise günlük kiralama ve tatil konaklaması alanındaki hizmetlerini ziyaretçilere aktardı.

Kültürel mirasın korunmasına, toplumsal birlikteliğin güçlenmesine ve Kıbrıs Türk kimliğinin uluslararası arenada görünürlüğünün artmasına katkı sağlayan bu değerli organizasyona sponsor olmaktan memnuniyet duyan NorthernLAND, kültür, toplum ve sürdürülebilir değer üretimi odağındaki desteklerini sürdüreceğini ifade etti.