Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz Cumartesi günü New York'ta bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 19.30'da başladı ve yarım saat sürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in üçlü toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, bu yılın Mart ve Temmuz aylarında ev sahipliği yaptığı Kıbrıs konusundaki iki gayrı resmi toplantıda kararlaştırılan birkaç önemli güven artırıcı önlemin uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti Guterres, bazı girişimlerin hala beklemede olduğuna da işaret etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs ile ilgili kişisel temsilcisini, mümkün olan en kısa sürede daha geniş kapsamlı bir gayrı resmi toplantı hazırlığı amacıyla görüşmeler yapmak üzere gönderme kararı aldığını belirtti.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların yararına barışçıl bir çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Toplantının ardından BM’de basına açıklamalarda bulunan

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekretere görüşmeyi düzenlediği için ve Kıbrıs konusuna devam eden ilgisi için teşekkür etti.

Tatar, üçlü toplantıya katılışının, iki toplum arasında devam eden diyaloğu geliştirme konusunda hazır olduğunu gösterdiğini belirterek son gayrıresmi Kıbrıs toplantılarının ardından masaya iki tarafın da işine yarayacak yapıcı teklifler getirdiğini anımsattı. ‘’Federal temele dayalı müzakerelerin hepsi bir sonuç almadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır’’ diyen Tatar, bu yolun artık tükendiğini ve Kıbrıs’ta çözüm için yeni bir yaklaşımın ve yolun gerekli olduğunu vurguladı.

Tatar, “Yeni bir sayfa açılmalıdır, ben de bunu Nisan 2021’de Cenevre’de açtım. Bu da, adada uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip ve yanyana iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayan iki eşit devlettir, bu gerçekçi bir vizyondur, değişiklik ancak oyunun kuralları değişince gelir” dedi.

Rum liderin Genel Kurul konuşmasında aşağılayıcı ve düşmanca bir tutum sergilediğinin uluslararası toplum tarafından da görülmesi gerektiğine dikkati çeken Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için ortak bir temel bulunmadığına göre kendisinin Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının günlük hayatlarını kolaylaştıracak enerji, çevre, ticaret, turizm gibi alanlarda bazı pratik ve güven artırıcı işbirliği önerilerinde bulunduğunu anlattı.

Toplantıda Haspolat ve Akıncılar’da yeni geçiş kapılarının açılması için kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen Tatar, bu tür adımların insanların hayatlarını kolaylaştıracağını ve Metehan kapısındaki yoğunluğun azalacağını belirtti. “Kıbrıslı Türkler kadar Rumlar da kapıları kullanıyor ve yoğunluktan dolayı hayal kırıklıkları yaşanıyor, yeni kapıların açılması herkesin işine yaracak ve iki toplum arasındaki temasları güçlendirecek” diye konuşan Tatar, bu kapsamda çeşitli alanlarda masaya getirdiği yeni işbirliği projelerini anlattı.

Rum liderinin söyledikleriyle yaptıklarının birbirinden farklı olduğunu da vurgulayan Tatar kendisinin ise iki toplum arasında işbirliğine dayalı olumlu duruş sergilemeye devam edeceğini anlattı.

“Bu yılın sonundan önce beş artı bir formatında genişletilmiş yeni bir gayrıresmi toplantının yapılmasını istiyorum” diyen Tatar, bu toplantının da ideal olarak Atlantik uçuşu gerektirmeyen (Kıbrıs’a yakın) bir yerde yapılmasını dilediğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BM Genel Kurulu konuşmasında uluslararası topluma bir kez daha KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türklerinin elli yılı aşkın süredir yaşadıkları insafsız ve insanlık dışı izolasyonun sona erdirilmesi çağrısında bulunduğu için müteşekkir olduğunu belirten Tatar, “Gerçekçilik, karşılıklı saygı ve egemen eşitliğimizin tanınması ile Kıbrıslı Türk ve Rumların geleceğinin rehaf içinde olacağını söyledi.

RUM GAZETECİDEN SEÇİM SORUSU

Tatar, Rum gazetecinin “Bu görüşme sizin Kıbrıslı Türkler’e kendinizi seçtirmek için son şansınız mıydı” şeklindeki sorusuna ise, seçimlerin 19 Ekim’de yapılacağını, son 5 yılda başarılı olduğunu anlattı. Seçimin sonucunun Kıbrıslı Türklerin vereceği karar olacağını ve ümidinin kendisinin seçilmesi olduğunu ifade eden Tatar, bu görüşmeleri devam ettirmek istediğini ve yıl sonundan önce yeni bir genişletilmiş toplantı yapılmasını istediğini söyledi.

“ Daha yapılacak işler var, umarım 5 yıldır devam eden çalışmalarımı devam ettirme şansına sahip olurum” diye konuşan Tatar, “yani seçimlerden ümitli misiniz” sorusuna “evet” dedi.

Temmuz’daki görüşmeye oranla Rum liderin tavrında bir yumuşama görüp görmediğinin sorulması üzerine ise net bir yanıt vermeden konulara çok derinlemesine girmediklerini söyledi.