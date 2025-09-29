Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Ünal Üstel’in “Bu Murat parayı nereden buldu da bu yolu yaparlar?” şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Şenkul'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Sayın Başbakan etrafına soruyormuş:

“Bu Murat parayı nerden buldu da bu yolu yaparlar ?” diye.

Cevap basit aslında:

Çalmadık, Çaldırmadık!

Belediyemizin bir kuruşundan hiç kimse için ödün vermedik, vermeyeceğiz. !

Dürüst ,liyakatlı insanları doğru yerlere getirdik, partilerine, siyasi görüşlerine hiç bakmadık !

Böyle olunca da 10 liralık işleri 30-40 liraya değil 8-9 liraya yaptırdık, yaptırıyoruz.

Bu ülkenin kaynak sorunu yoktur LİYAKAT sorunu vardır ama yakında onu da hep birlikte çözeceğiz inşallah.

Son olarak sayın Başbakana çağrım şudur:

Girne Belediyesine Maliyenin borcu olan 100 milyondan fazla bir miktar var, bize olan borcunuzu öderseniz, söz veriyoruz o paranın tümünü merkezi idarenin bir türlü yapmak için adım atmadığı Doğu Çevre Yolunun ikinci etabı için kullanıp vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız.

Tekrar edecek olursak:

Çalmadık, Çaldırmadık !!!

Ülkemiz, devletimiz ve vatandaşlarımız için çalıştık, çalışacağız…