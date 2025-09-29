Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Ünal Üstel’in “Bu Murat parayı nereden buldu da bu yolu yaparlar?” şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Şenkul'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Sayın Başbakan etrafına soruyormuş:
“Bu Murat parayı nerden buldu da bu yolu yaparlar ?” diye.
Cevap basit aslında:
Çalmadık, Çaldırmadık!
Belediyemizin bir kuruşundan hiç kimse için ödün vermedik, vermeyeceğiz. !
Dürüst ,liyakatlı insanları doğru yerlere getirdik, partilerine, siyasi görüşlerine hiç bakmadık !
Böyle olunca da 10 liralık işleri 30-40 liraya değil 8-9 liraya yaptırdık, yaptırıyoruz.
Bu ülkenin kaynak sorunu yoktur LİYAKAT sorunu vardır ama yakında onu da hep birlikte çözeceğiz inşallah.
Son olarak sayın Başbakana çağrım şudur:
Girne Belediyesine Maliyenin borcu olan 100 milyondan fazla bir miktar var, bize olan borcunuzu öderseniz, söz veriyoruz o paranın tümünü merkezi idarenin bir türlü yapmak için adım atmadığı Doğu Çevre Yolunun ikinci etabı için kullanıp vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız.
Tekrar edecek olursak:
Çalmadık, Çaldırmadık !!!
Ülkemiz, devletimiz ve vatandaşlarımız için çalıştık, çalışacağız…