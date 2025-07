Fileleftheros “Adım Adım İlerleme… Hristodulidis-Guterres Düşük Politika Konularında Küçük İlerlemeler Açıkladı… Eylül ve Ekim’de İki Yeni Randevuda Anlaştılar” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eylül ayında iki liderle görüşmesi ve ekim ayında yeni bir genişletilmiş görüşme yapılması şeklinde iki yeni randevu verilerek sürecin canlı tutulduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün gece görüşme sonrasındaki ilk değerlendirmesinde, “küçük ama önemli sonuçlar alındığını, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve çözüm ana hedefine doğru adım adım ilerlediklerini" söyledi. Hristodulidis, “Gerekli irade olsaydı daha iyi sonuçlar da olabilirdi.” dedi.

Hristodulidis, iki liderin bir sonraki randevusunun BM Genel Sekreteri'nin katılmasıyla BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında yapılmasının belirlenmesi ve bir sonraki genişletilmiş görüşmenin KKTC’deki Cumhurbaşkanı seçiminden sonra yapılacak olmasını önemli gelişme olarak niteledi.

Yeni geçiş noktalarına değinirken Rum tarafının, Haspolat ve Akıncılar’ın açılması talebini kabul ettiğini söyleyen Hristodulidis, uzunca görüşülüp, bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen sonuçlandırılamayan Kiracıköy’den Eylence’ye geçiş noktası açılması konusunda Türk tarafının nihai kararı almaya hazır olmadığını savundu. Rum lideri, Türk askerinin rızasının Kokkina (Erenköy) için de gerekli olduğuna işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Hristodulidis, “Belirlenen hedefte yani Cenevre’deki genişletilmiş görüşmede kararlaştırılan önlemlerde ilerleme başarıldı.” ifadesini kullandı.

Alithia “Tatar Demir Attı… Hükümetten Özlü Konularda Korkunç Gerileme… Ciddi Yaklaşımlar Yerine Kıbrıslı Türk Liderin Kötü Göründüğünü Sızdırdılar” başlıklı haberinde, “Çıkmazın kalıcılaşması riski ortadayken, Rum yönetiminin kişilerin söyledikleri ve görüşme süreleriyle meşgul olduğuna” dikkati çekti.

Rum medyasının dün gün içerisinde kimin gülümsediğiyle, salondan ilk kimin çıktığıyla, kimin yemeğe katıldığı ve Tatar’ın, Fidan Hristodulidis ile bir saat görüştü diye ne kadar süre sinirlendiğiyle ilgilendiğine işaret eden gazete, “Kıbrıs Cumhuriyeti artık hayal kırıcı olmakla kalmayıp Rum stratejisinin özlü konulardan tamamen gerilediği, korkunç şekilde yüzeyselliğe ve stratejik bilinç, siyasi olgunluk ve ulusal öz farkındalığı olmayan bir siyasi kültüre yapışıp kalmış görüntüsü veriyor.” ifadesini kullandı.

Haberde, 17 Temmuz sabahı başlayıp dün gece yarısına kadar süren görüşmenin hiçbir aşamasında net siyasi çerçeve olmadığı, iki bölgeli iki toplumlu federasyonun müdahillerin açıklamalarında hiç yer almadığı ve Türk tarafı iki devlet çözümünde ısrar ederken Rum tarafının özde buna cevap vermediği kaydedildi.

Hristodulidis dün yemekten ayrılırken "İlginç bir ilk görüşme, nasıl gelişeceğini göreceğiz” demekle yetinirken, Rum basınında yer alan haberlerde ise tarafının hedeflerine, ulusal kırmızı çizgilerine veya müzakere konularına hiç değinilmediği, bunun yerine kimin sinirlendiği, katılanların niyetlerinin ne olduğuyla ilgili değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekildi.

Gazete, gayriresmi genişletilmiş görüşmenin düşük beklentilerle ve AB’nin özlü katılımı olmadan yapıldığına vurgu yaparak “AB temsilcisi Johannes Hahn toplantıya katılmadı. Bu diplomatik açıdan beklenen bir şeydi çünkü Crans Montana’da olanın aksine müzakereler başlamamıştı” ifadesini kullandı. Rum tarafının “Kıbrıs sorununun Avrupa yönünü lanse etmeyi sürdürdüğü" ancak “başrol oyuncusu olarak gösterilen AB’nin pratikte neden olmadığının izah edilmediği” belirtildi.

Gazete, artık her görüşmedeki tek atfın "GYÖ’lerdeki ilerleme" olduğuna dikkat çekerek, Rum yönetiminin Kıbrıs sorununu teknik alana transfer olmasını kabul ediyor göründüğüne dikkat çekerek, “Mayın temizlemenin devam etmesi, solar enerji veya kolaylıklar, siyasi süreç olmamasını yasallaştırmaya yetmezmiş gibi, Cenevre ve New York gayriresmi genişletilmiş görüşmeleri Kıbrıs Rum tarafının her türlü ciddi talep çerçevesinden gönüllü çekildiğini doğruluyor.” yorumu yaptı.

Politis “Sürece Yeni Oksijen.. Durağanlık Varlığını Sürdürüyor… New York’taki Beşli Görüşme Yine Somut Hiçbir Şey Olmadan Gece Yarısı Tamamlandı – Sadece İki Yeni Randevuda Anlaştılar” başlığını kullandı.

“Kıbrıs sorununda hiçbir özlü ilerleme olmayan bir beşli konferans daha” yorumunu yapan gazete, New York görüşmesinin dün gece yarısı ileriye doğru önemli adımlar olmadan tamamlandığını yazdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in öze ilişkin konulara hiç atıf yapmadan, diyalogda kaydedilen ilerlemeden memnun göründüğünü vurguladı.

Haravgi ise “New York’ta Müzakereler Yeniden Başlamadan Küçük Bir Adım Daha… İşgal Bölgelerindeki ‘Cumhurbaşkanı’ Seçimleri Sonrasında Müzakere Perspektifini GYÖ’ler İle Canlı Tutuyorlar” başlığını attı.