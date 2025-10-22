KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen TTEC U14 Erkekler Ligi mücadelesinde nefes kesen bir karşılaşma yaşandı. Soyer Aksu ile TED Koleji’nin karşı karşıya geldiği maç büyük bir çekişmeye sahne olurken, kazanan taraf 44-43’lük skorla TED Koleji oldu.

Soyer Aksu’da Özer Irmak Özge, etkileyici bir performans sergileyerek 17 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. TED Koleji’nde ise Tibet Güçlü, 19 sayılık performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Başa baş geçen mücadele, ligin en heyecanlı maçlarından biri olarak dikkat çekti.