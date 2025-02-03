Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerini bu hafta sonunda da sürdürdü.
Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ikinci devre maçlarını 1 Şubat Cumartesi günü başlattı.
Federasyon spor salonunda gerçekleşen ve sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar nefes kesti. Kadınlarda 8 puanla Arucad Anka Spor Derneği haftayı ilk sırada tamamlarken, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi 16 puanla ilk sırada yer aldı.
Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi, önümüzdeki hafta oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak.
Kadınlar Takım Sonuçları ve Puan Durumu
Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Gönyeli Spor Kulübü
Girne Amerikan Üniversitesi 3-0 Sütlüce
1.Arucad Anka Spor Derneği – 8 puan
2.Girne Amerikan Üniversitesi – 7 puan
3.Gönyeli Spor Kulübü – 5 puan
4.Sütlüce Spor Kulübü – 4 puan
Erkekler Takım Sonuçları ve Puan Durumu
6.Ayak
LAÜ 3-1 GÜHAD
Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Gönyeli Spor Kulübü
GAÜ 2-3 Dumlupınar
7.Ayak
LAÜ 3-1 Gönyeli Spor Kulübü
Arucad Anka Spor Derneği 3-1 Dumlupınar
GAÜ 2-3 GÜHAD
8.Ayak
LAÜ 3-0 Dumlupınar
Arucad Anka Spor Derneği 3-0 GAÜ
Gönyeli Spor Kulübü 2-3 GÜHAD
1.LAÜ – 16 puan
2.Arucad Anka Spor Derneği – 15 puan
3.Gönyeli Spor Kulübü – 11 puan
4.GÜHAD – 11 puan
5.GAÜ – 10 puan
6.Dumlupınar – 9 puan