Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerini bu hafta sonunda da sürdürdü.

Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ikinci devre maçlarını 1 Şubat Cumartesi günü başlattı.

Federasyon spor salonunda gerçekleşen ve sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar nefes kesti. Kadınlarda 8 puanla Arucad Anka Spor Derneği haftayı ilk sırada tamamlarken, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi 16 puanla ilk sırada yer aldı.

Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi, önümüzdeki hafta oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak.

Kadınlar Takım Sonuçları ve Puan Durumu

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Gönyeli Spor Kulübü

Girne Amerikan Üniversitesi 3-0 Sütlüce

1.Arucad Anka Spor Derneği – 8 puan

2.Girne Amerikan Üniversitesi – 7 puan

3.Gönyeli Spor Kulübü – 5 puan

4.Sütlüce Spor Kulübü – 4 puan

Erkekler Takım Sonuçları ve Puan Durumu

6.Ayak

LAÜ 3-1 GÜHAD

Bekir Devran Esendağlı uluslararası arenada Bekir Devran Esendağlı uluslararası arenada

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Gönyeli Spor Kulübü

GAÜ 2-3 Dumlupınar

7.Ayak

LAÜ 3-1 Gönyeli Spor Kulübü

Arucad Anka Spor Derneği 3-1 Dumlupınar

GAÜ 2-3 GÜHAD

8.Ayak

LAÜ 3-0 Dumlupınar

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 GAÜ

Gönyeli Spor Kulübü 2-3 GÜHAD

1.LAÜ – 16 puan

2.Arucad Anka Spor Derneği – 15 puan

3.Gönyeli Spor Kulübü – 11 puan

4.GÜHAD – 11 puan

5.GAÜ – 10 puan

6.Dumlupınar – 9 puan