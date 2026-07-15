Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu, 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’nin 52’nci yıl dönümü kapsamında mesaj yayımladı.

15 Temmuz’da milletin iradesine, devlete ve demokrasiye yapılan darbe girişiminin Türk milletinin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğinin vurgulandığı mesajlarda, 15 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir anlam taşıdığını belirtildi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği destansı direnişin, demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “O gece, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına milyonlarca insan, canı pahasına milli iradeye sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi verdi” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının ortak tarih, mücadele ve değerlerle güçlendiğini vurgulayan Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının da her zaman Anavatan Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

"15 Temmuz'da gösterilen birlik ve beraberlik ruhu, geleceğe güvenle yürümemizin en önemli teminatıdır” diyen Ataoğlu, bu ruhu yaşatmanın, demokrasi, özgürlük ve milli birlik şuurunun gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dinçyürek, 15 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen faşist Yunan darbesinin Enosis hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Dinçyürek, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, özgürlüğünü ve geleceğini teminat altına aldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının darbelerin ve antidemokratik girişimlerin nelere yol açtığını tarih boyunca yaşayarak öğrendiğini ifade etti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının sarsılmaz bir dayanışmaya dayandığını vurgulayan Dinçyürek, cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını; devleti, vatanı, özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği sonsuza dek koruma kararlılığından asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

15 Temmuz 2016’nın Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu da vurgulayan Dinçyürek, Türk milletinin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek darbe girişimine karşı durduğunu, sokaklara çıkarak tanklara ve silahlara göğsünü siper ettiğini belirtti.

Dinçyürek, 15 Temmuz’un, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya konulduğu bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

-Taçoy

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy da mesaj yayımlayarak, 15 Temmuz tarihinin hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türk Milleti açısından çok farklı anlamlar içeren dönüm noktaları olduğunu söyledi.

Taçoy, milli iradeye sahip çıkılması sayesinde bu kritik dönemeçlerin geride bırakıldığını ifade etti.

10 yıl önce Türkiye’de terör örgütü FETÖ tarafından planlanan hain darbe girişiminin Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirten Taçoy, bu girişimin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçen Türk halkının milli iradesi sayesinde önlendiğini hatırlattı.

15 Temmuz’un Kıbrıs açısından da önemli olduğunu kaydeden Taçoy, şöyle devam etti:

“Faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak ve ENOSİS’i gerçekleştirmek adına önce kendi halkına karşı başlattığı ardından Kıbrıs Türk halkına yönelen hain darbe ile 1963’te başlayan soykırım saldırılarında son hamle yapılmak istenmiştir. Ancak bu felaket Kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin eşsiz karşı duruşu ile durdurulmuş, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile de ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle Kıbrıs’ta hem Türk hem de Rum halkları barış ve güvene kavuşarak bugüne kadar bir huzur ortamı içerisinde ulaşmışlardır.”

Taçoy, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için milli iradeye sahip çıkılmasının önemine de vurgu yaptı.

-Turgut

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, yayımladığı mesajda, “15 Temmuz milli iradenin ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının sembolüdür.” dedi.

Hain darbe girişiminin, demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini belirten Turgut, 15 Temmuz’un tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındığını söyledi.

Himmet Turgut, KIBTES’in demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, milli iradeyi ve toplumsal barışı hedef alan her türlü antidemokratik girişimin dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğunu kaydetti.

Turgut, demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını; özgür düşüncenin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, milli birlik ve beraberlik ruhunun eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Demokratik toplum düzeninin en güçlü teminatının, milli ve manevi değerlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Himmet Turgut, bu anlayışın yaşatılmasında eğitimcilerin önemli bir görev üstlendiğini, sendikaların da demokratik değerlerin ve toplumsal uzlaşının güçlendirilmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

“15 Temmuz'da ortaya konulan milli duruş, halk iradesinin hiçbir vesayet anlayışına teslim olmayacağını tüm dünyaya gösterdi” diyen KIBTES Başkanı Himmet Turgut, bu bilinç ve sorumlulukla, demokrasiye, anayasal düzene ve millet iradesine yönelen her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

-Atan

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 15 Temmuz'un Türk milleti ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Atan, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin, milletin kararlı duruşu ve devletin dirayeti sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiye, millî iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Mesajında 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’ne de değinen Atan, Kıbrıs Türk halkını hedef alan bu darbenin adada büyük acılara yol açtığını, ardından gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve varlığının güvence altına alındığını kaydetti.

Demokrasiye yönelik her türlü darbe ve vesayet girişiminin karşısında olduklarını belirten Atan, hukukun üstünlüğüne, millî iradeye ve demokratik değerlere sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Mesajlarda şehitler rahmetle, gaziler de şükranla anıldı.